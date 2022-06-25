Бербок обвинила Россию в использовании голода в качестве оружия

Россия использует голод в качестве оружия. Об этом в пятницу, 24 июня, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на брифинге в Берлине.

«Россия вполне осознанно использует голод в качестве боевого оружия, берет весь мир в заложники», — сказала она.

Бербок выразила солидарность людям на Украине и на «глобальном Юге», которые пострадали из-за «зерновой войны».

Она назвала происходящую ситуацию высоко драматической. По словам главы МИД Германии, Россия пытается переложить вину за резкий рост цен на других, а также блокирует порты на Черном море.

Ранее в этот день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что многие регионы в 2022 году могут столкнуться с реальным риском наступления голода.

23 июня глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что проблема вывоза зерновых культур с Украины до сих пор остроактуальна из-за решений генсека ООН Антониу Гутерриша. По его словам, организация игнорирует ежедневные объявления РФ о коридорах безопасности и пытается в первую очередь организовать экспорт украинского зерна, а только потом — российского.

В тот же день российский министр подтвердил, что судам с зерном, идущим до Босфора, гарантирована безопасность. Он заверил, что Россия предлагает пути решения кризиса, однако встречает сопротивление со стороны Украины.

Также 23 июня официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна иностранными судами. Однако для этого требуется контроль на предмет контрабанды вооружений.

До этого, 17 июня, президент России Владимир Путин назвал политику G7 причиной последних событий в мировой экономике. Он напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках начались из-за безответственной макроэкономической политики стран группы. Отдельно российский лидер указал на вину США и Евросоюза в нынешних мировых проблемах и возложил на них ответственность за угрозу мирового голода.

Днем ранее российский посол в США Анатолий Антонов тогда заявил, что сотрудничество с РФ могло бы стать ключевым методом разрешения продовольственного кризиса, но вместо решения проблемы западные страны продолжают обвинять Москву в усугублении мировых проблем.

Между тем экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Максимо Тореро 5 июня сообщил, что в 2023 году в мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации из-за событий вокруг Украины. По его прогнозам, в следующем году в случае недостатка сырья и его подорожания может вырасти количество недоедающих более чем на 13 млн человек.