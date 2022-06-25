Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы
Общество
Певец Хабиб на «Алых парусах» пожелал выпускникам найти свой жизненный путь
Общество
Выпускники рассказали о впечатлениях от праздника «Алые паруса»
Общество
Туристы из Албании прилетели в Санкт-Петербург на «Алые паруса»
Происшествия
В Вологде загорелся речной вокзал на площади 300 кв. м
Общество
Умер академик РАН Олег Фаворский
Мир
Палата представителей США ужесточила контроль над оружием
Общество
В Москве почти 40,6 тыс. человек сделали прививки от клещевого энцефалита
Спорт
Хоккеист Овечкин подписал контракт с футбольным «Динамо» на одну игру
Мир
Шольц призвал прекратить спекуляции по теме поставок по «Северному потоку»
Общество
Доследственная проверка начата в связи со смертью Юрия Шатунова
Сюжет:

Дуэт Galibri&Mavik пожелал выпускникам найти свое призвание

0
Фото: Пятый канал
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участники поп-дуэта Galibri& Mavik выступили для выпускников на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге и пожелали им найти свое призвание в жизни и быть счастливыми.

«Быть ответственными, пунктуальными, трудолюбивыми, найти свое любимое дело по жизни», — сказали музыканты.

Места встречи: где смотреть главный праздник выпускников «Алые паруса»
И как он изменится в 2022 году

Они также отметили, что их выпускные прошли «по-своему весело», но не так эффектно.

Певцы исполнили свои известные хиты, в том числе «Карнавал» и «Федерико Феллини».

Ранее в этот день певица Полина Гагарина, ставшая одним из хедлайнеров концерта на празднике выпускников «Алые паруса» в Северной столице, поздравила бывших школьников со свободой.

Также популярная рок-группа The Hatters выступила на празднике выпускников. Посетители фестиваля спели вместе с музыкантами строчки из песни «Танцы».

Кроме того, стало известно, что в качестве секретного хедлайнера праздника для выпускников на сцену вышла группа «Руки вверх» вместе с солистом Сергеем Жуковым.

Концертная часть завершилась красочным салютом. Вчерашние школьники любовались пиротехническим шоу в акватории Невы, делали фотографии и загадывали желания.

После этого бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге. Аналогичное, но менее масштабное мероприятие прошло для детей в Мариуполе.

Выпускники из разных городов рассказали, что мечтали посетить праздник «Алые паруса». Бывшие школьники отмечают, что этот праздник для них — прекрасное и знаковое завершение их школьных лет, своего рода, переход во взрослую жизнь.

Церемонию «Алых парусов» открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударом в рынду. Глава региона обратился со словами напутствия к выпускникам, пожелав им покорять новые высоты, трудиться во благо Родины.

Кроме того, Беглов отметил, что важность присутствия на празднике выпускников из Донбасса и Мариуполя.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022