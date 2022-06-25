Дуэт Galibri&Mavik пожелал выпускникам найти свое призвание

Участники поп-дуэта Galibri& Mavik выступили для выпускников на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге и пожелали им найти свое призвание в жизни и быть счастливыми.

«Быть ответственными, пунктуальными, трудолюбивыми, найти свое любимое дело по жизни», — сказали музыканты.

Они также отметили, что их выпускные прошли «по-своему весело», но не так эффектно.

Певцы исполнили свои известные хиты, в том числе «Карнавал» и «Федерико Феллини».

Ранее в этот день певица Полина Гагарина, ставшая одним из хедлайнеров концерта на празднике выпускников «Алые паруса» в Северной столице, поздравила бывших школьников со свободой.

Также популярная рок-группа The Hatters выступила на празднике выпускников. Посетители фестиваля спели вместе с музыкантами строчки из песни «Танцы».

Кроме того, стало известно, что в качестве секретного хедлайнера праздника для выпускников на сцену вышла группа «Руки вверх» вместе с солистом Сергеем Жуковым.

Концертная часть завершилась красочным салютом. Вчерашние школьники любовались пиротехническим шоу в акватории Невы, делали фотографии и загадывали желания.

После этого бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге. Аналогичное, но менее масштабное мероприятие прошло для детей в Мариуполе.

Выпускники из разных городов рассказали, что мечтали посетить праздник «Алые паруса». Бывшие школьники отмечают, что этот праздник для них — прекрасное и знаковое завершение их школьных лет, своего рода, переход во взрослую жизнь.

Церемонию «Алых парусов» открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ударом в рынду. Глава региона обратился со словами напутствия к выпускникам, пожелав им покорять новые высоты, трудиться во благо Родины.

Кроме того, Беглов отметил, что важность присутствия на празднике выпускников из Донбасса и Мариуполя.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.