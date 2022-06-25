Разин выразил соболезнования семье и близким Шатунова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин выразил соболезнования семье и близким певца Юрия Шатунова.

«Я всегда беспокоился из-за его здоровья, из-за проблем с сердцем его не взяли в армию. Я все время уговаривал его бросить курить, но он отказывался наотрез, говорил: «Забери все, но курить не брошу». Юра переболел ковидом, возможно, это тоже сказалось на сердце», — сказал он «РИА Новости».

Он также опубликовал пост в социальных сетях и написал, что жизнь Шатунова была яркой и оборвалась во время нового витка его карьеры.

При этом пользователи отметили, что Разин не сразу выразил слова соболезнования после смерти артиста.

Ранее, 24 июня, певец Кай Метов назвал причиной смерти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова певец Кай Метов назвал бесконечные суды, которые подкосили здоровье исполнителя. Как он сказал, Шатунов на протяжении долгого времени судился с продюсером Андреем Разиным.

Накануне композитор Михаил Муромов также заявил, что Шатунов судился с продюсером Андреем Разиным, это могло отразиться на здоровье певца.

23 июня Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Причиной смерти музыканта стала острая сердечная недостаточность.

По данным «Известий», 22 июня Шатунов отдыхал со своим менеджером в Подмосковье, где почувствовал себя плохо. Друзья привезли музыканта в больницу под Домодедово, артисту оказали первую помощь, однако его состояние резко ухудшилось, медики вызвали реанимационную бригаду. Скорая помощь доставила Шатунова в Домодедовскую больницу, в приемном отделении у Шатунова остановилось сердце.

Музыкальный журналист, главный редактор «Интермедиа» Евгений Сафронов сказал, что голос музыканта и песни в его исполнении стали знаками эпохи, а его ранняя смерть закрепила за ним титул легенды. По словам журналиста, Юрий Шатунов и группа «Ласковый май» войдут в историю отечественной музыки.

Прощание с солистом «Ласкового мая» состоится 26 июня с 10:00 до 15:00 в помещении Прощального зала Троекуровского кладбища.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. С 1986 по 1991 год являлся солистом группы «Ласковый май». Исполнял такие хиты, как «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…» и др. За время существования группы в ней приняли участие не менее 10 солистов. Группа распалась в 1991 году вскоре после ухода из нее Шатунова.