Лавров заявил о необходимости пересмотра экономической стратегии ЧЭС

Министр иностранных дел Сергей Лавров написал статью по случаю 30-летнего юбилея Организации Черноморского экономического сообщества, в которой указал, что экономическая стратегия ЧЭС требует пересмотра с учетом глобальных экономических изменений в мире. Документ был опубликован на сайте ведомства в субботу, 25 июня.

По его словам, Россия гордится принадлежностью к числу стран — учредителей ЧЭС и является одним из ее активных участников, однако организации требуются перемены.

«Обстоятельства диктуют необходимость пересмотра экономической стратегии ЧЭС. Эту задачу мы уже начали решать. Важно уделять внимание продвижению региональной взаимосвязанности, налаживанию продуктивной кооперации между ЧЭС и Евразийским экономическим союзом. Выступаем в поддержку концепции «интеграции интеграций» в целях выхода на абсолютно безбарьерное экономическое пространство в рамках Большого евразийского партнерства», — отметил министр.

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