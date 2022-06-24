Жительница Орла перевела мошенникам 86 тыс. рублей через салон связи

Жительница Орла в одном из салонов связи города перевела мошенникам 86 тыс. рублей. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает Infoorel.ru.

Женщина 1946 года рождения обратилась в региональное управление МВД. Она рассказала правоохранителям, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее якобы деньги находятся в опасности. Он убедил пенсионерку перевести средства на другой счет. Орловчанка сняла деньги в банке и в одном из салонов связи перечислила их на указанный счет. На следующий день она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее, 23 июня, сообщалось, что в Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества. 46-летний мужчина перечислил злоумышленникам, которые представились по телефону сотрудниками службы безопасности банка, 1,7 млн рублей.