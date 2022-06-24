Автомобилист сбил 11-летнюю девочку под Брянском

11-летняя девочка пострадала в результате ДТП в Дятьковском районе Брянской области. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, инцидент произошел накануне, 23 июня, в поселке Лобохна. 18-летний водитель Volkswagen ехал по улице Большая Свердловская, потерял управление и выехал на встречную полосу. В результате он сбил шедшую по обочине девочку.

У пострадавшей диагностировали рану бедра, ушибы грудной клетки и поясницы. Ребенка госпитализировали. На водителя составили административные протоколы за езду на неисправной машине. Проводится проверка.

24 июня на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае автомобиль Volkswagen Multivan столкнулся с грузовиком, водитель которого остановился для проверки датчика. В иномарке находилась семья — отец, мать, трое детей и их бабушка. Все взрослые погибли, дети доставлены в больницу.