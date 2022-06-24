Экс-глава района Белгородской области обжаловал приговор к 11 годам колонии

В Преображенский райсуд Москвы поступила апелляция на приговор бывшему главе администрации Белгородского района Белгородской области Анатолию Попкову. Об этом в пятницу, 24 июня, пишет ИА «Абирег» со ссылкой на данные суда.

20 июня экс-чиновника признали виновным в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Кроме того, Попкову запретили работать в государственных органах в течение пяти лет.

По данным суда, мужчина неоднократно получал взятки за выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в 2018 и 2019 годах. Общая сумма взяток составила 24,3 млн рублей.