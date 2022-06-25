Минобороны России в субботу, 25 июня, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В ведомстве отметили отвагу и самоотверженность ефрейтора Сергея Девушкина, который выполнял боевую задачу в составе батальонно-тактической группы по освобождению населенного пункта от украинских националистов.

В это время автомобиль, которым управлял военнослужащий, попал под встречный огонь оказывающего ожесточенное сопротивление противника. Умело маневрируя, ефрейтор прикрыл машиной товарищей, которые вели бой, а затем выбрался из автомобиля и начал вести прицельный огонь по националистам до прибытия подкрепления. В итоге российским десантникам удалось перейти в наступление и уничтожить группу украинских боевиков.

Также в МО рассказали о грамотных действиях ефрейтора Владимира Голубчикова, который совершал марш в один из освобожденных от националистов населенных пунктов, чтобы закрепиться для его охраны и обороны.

Продвигаясь по заданному маршруту, военнослужащий обнаружил группу националистов, готовивших засаду на пути следования колонны. Ефрейтор мгновенно сориентировался в ситуации. Он занял выгодную позицию и открыл огонь из стрелкового оружия по националистам.

В результате группа националистов была ликвидирована. Также были обнаружены карты с нанесенными на них районами минирования. Действия Голубчикова позволили пресечь попытку провокации в отношении колонны российских войск.

Кроме того, в Минобороны отметили смелые и решительные действия сержанта Глеба Чубрика, который в составе батальонно-тактической группы российских Вооруженных Сил выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов.

Продвигаясь по населенному пункту, военнослужащий обнаружил в старом заброшенном здании две огневые позиции боевиков. Благодарю тому, что сержант грамотно распределили подчиненных, он смог скрытно расположиться на позициях и внезапно атаковать националистов.

В ходе боестолкновений отделение Чубрика уничтожило более 10 националистов. При этом потерь среди его подчиненных допущено не было. Профессионализм военнослужащего позволил освободить населенный пункт от вооруженных формирований украинских националистов.

Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что украинская группировка в «Горском котле» разгромлена. Он отметил, что Горское и Золотое освобождены российскими военными и бойцами ЛНР.

Ранее в этот день стало известно, что соединения и воинские части группировки войск «Центр» ВС РФ под командованием генерал-полковника Александра Лапина блокировали Лисичанск с юга.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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