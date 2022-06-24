Три автомобиля столкнулись в Калуге

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Калуге. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает газета «Весть» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 23 июня, около 18:00. Столкнулись автомобили Skoda, Ford и Hyundai.

В результате аварии пострадали несколько человек. Их точное число в ведомстве не назвали. Также не уточняется характер полученных травм.

Ранее в июне в Иркутской области водитель Toyota Corona Premio врезался в ограждение, а затем столкнулся со стоящим экскаватором. Погиб человек, еще двое получили серьезные травмы. Следователи возбудили уголовное дело.