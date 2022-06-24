Трое детей утонули в водохранилище в Тверской области

Трое малолетних детей утонули в Нижне-Негочанском водохранилище в Тверской области. По факту происшествия проводится проверка. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на Торжокский межрайонный следственный отдел СУ СКР.

По предварительной информации, детям было от пяти до шести лет. Сейчас их личности устанавливают правоохранители.

На месте работают следователи, полицейские, спасатели и криминалисты. Ведется опрос возможных свидетелей и устанавливаются причины произошедшего.

22 июня сообщалось о гибели 17-летнего подростка в Красноярском крае. Мальчик пытался переплыть реку Нижняя Тунгуска и ушел под воду.