Трое жителей Коми добровольно сдали найденное оружие

Трое жителей Усть-Цилемского района Республики Коми за полгода добровольно сдали найденное оружие в отделение регионального управления Росгвардии. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает ИА «Комиинформ».

В январе в ведомство обратился мужчина, который нашел двуствольное ружье при разборе старого охотничьего домика. Другой случай произошел в марте: женщина нашла двустволку в заброшенном фамильном доме. В мае житель республики обнаружил в охотничьей избушке одноствольное оружие.

Правоохранители изъяли все находки, а граждане получили вознаграждение — по 6 тыс. рублей.

Ранее, в январе, сообщалось, что несовершеннолетнего жителя города Мамоново Калининградской области задержали за продажу боеприпасов времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Возбуждено уголовное дело.