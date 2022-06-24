Мужчина обстрелял пассажирский автобус в Астрахани

Мужчина несколько раз выстрелил в пассажирский автобус в Астрахани. Об этом в четверг, 24 июня, сообщает «Астрахань 24».

Инцидент произошел в Ленинском районе города. Дорожный конфликт спровоцировал 34-летний водитель легкового автомобиля. Он помешал проезду автобуса, а затем выстрелил по нему из пневматического пистолета. В результате оказались повреждены лобовое и боковые стекла, однако никто не пострадал. После этого мужчина скрылся с места происшествия, но был задержан по горячим следам. В салоне машины правоохранители нашли пневматический пистолет, он был изъят.

Как объяснил задержанный, ему показалось, что водитель автобуса его «подрезал».

В материале отмечается, что ранее мужчина был судим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия». Мужчина арестован. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В конце декабря водитель Audi А8 открыл стрельбу из травматического оружия в ходе дорожного конфликта с бригадой скорой помощи в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в городе Пушкине у дома 8 на Госпитальной улице. Нарушителя порядка задержали.