В Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов

В Самарской области с 25 по 29 июня сохранится высокая пожароопасность лесов 4-го класса. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на региональное управление МЧС.

В области объявили «желтый» уровень погодной опасности.

В Самарской области установилась сухая жаркая погода, в связи с чем риск пожаров значительно возрастает.

В ведомстве напомнили, что чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил безопасности, и призвали соблюдать противопожарные меры.

Ранее в этот день сообщалось, что в Якутии за минувшие сутки зафиксировано пять новых лесных пожаров. Их общая площадь составляет 196 га. Очаги обнаружили на территориях Ленского, Усть-Майского, Томпонского районов.