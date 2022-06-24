Минобороны РФ предупредило о подготовке Киевом провокации в Одессе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокацию на кладбище погибших от чумы в XIX веке в Одессе. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Достоверно установлено, что специалисты 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ готовят очередную циничную провокацию с целью обвинения российских Вооруженных сил в нанесении ударов по потенциально опасным объектам», — заявил он.

Подчеркивается, что украинские военные разместили на месте захоронений орудия и РСЗО. Если же российские военные попробуют нанести удар по месту скопления боевой техники противника, Киев начнет распространять данные о биологической опасности, возникшей по вине ВС РФ.

По словам Мизинцева, такой подход украинских властей говорит о безразличии к судьбе гражданского населения, а также является нарушением норм международного гуманитарного права. В свою очередь, западные государства продолжают игнорировать преступную деятельность.

Ранее в этот день стало известно, что агенты украинских спецслужб готовили теракт на территории гостиницы в Херсоне. Гибель мирных жителей удалось предотвратить.

Накануне МО заявило о минировании здания детской больницы в Харькове с целью подорвать его с началом артиллерийских ударов ВС РФ по военным объектам. Отмечается, что для последующего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий запланирована съемка.

16 июня на сайте американской газеты USA Today появилась информация, что экс-корреспондент Габриэла Миранда подготавливала материалы, в которых содержались фейковые цитаты о действиях российских военнослужащих в ходе спецоперации. Один из таких материалов о возможной угрозе подрыва российскими военными Запорожской атомной электростанции (АЭС) был удален с сайта газеты.

Кроме того, в списке удаленного фейкового контента была статья о якобы угрозе подрыва российскими военными АЭС и заражении радиацией обширной территории Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западные СМИ, которые распространяли фейки о российских военных, ответить за свои поступки или извиниться.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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