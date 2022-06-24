Реклама
Прямой эфир
Мир
Палата представителей США ужесточила контроль над оружием
Мир
Блинкен пообещал, что россияне почувствуют эффект от санкций
Экономика
Минторг США отозвал экспортные привилегии у «Победы», Nordwind и S7
Экономика
Доллар на Мосбирже завершил неделю снижением до 53,4 рубля
Экономика
Хорватия вступит в еврозону 1 января 2023 года
Мир
Страны ЕС выделят €9 млрд Украине
Туризм
В Крыму сняли запрет на купание на пляжах
Общество
В Москве почти 40,6 тыс. человек сделали прививки от клещевого энцефалита
Спорт
Хоккеист Овечкин подписал контракт с футбольным «Динамо» на одну игру
Мир
Шольц призвал прекратить спекуляции по теме поставок по «Северному потоку»
Общество
Доследственная проверка начата в связи со смертью Юрия Шатунова
Сюжет:

Блинкен пообещал, что россияне почувствуют эффект от санкций Запада

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Граждане РФ ощутят влияние западных санкций в повседневной жизни. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Экономика должна развиваться вне зависимости от санкций»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов — об инвестициях, планах по развитию города на Неве и помощи Мариуполю

«Санкции уже имеют драматический эффект на экономику РФ и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», — отметил он в беседе с журналистами.

По словам Блинкена, ограничения будут становится все более «кусачими» с течением времени.

Вместе с тем, госсекретарь подчеркнул, что цель санкций состоит не в том, чтобы причинить страдания российскому народу, а в том, чтобы добиться завершения спецоперации в Донбассе.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки США разговаривать с позиции силы повлекут за собой контрмеры. Дипломат отметила, что в последние дни официальная позиция американских властей становится все более противоречивой.

22 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс подтвердил, что CША намерены продолжать давление на Россию до завершения боевых действий на территориях Донбасса и Украины.

Между тем американский лидер Джо Байден признал, что США и Евросоюз были готовы к тому, что антироссийские санкции спровоцируют рост цен в энергетическом секторе. По его словам, он мог бы ничего не предпринимать в ответ на действия России, однако посчитал отсутствие реакции со стороны Вашингтона и Евросоюза «неправильной» стратегией поведения.

Ранее, 16 июня, Прайс заявил, что США не отказываются от стратегии экономического давления на Россию. Он назвал эту методику эффективной.

Президент РФ Владимир Путин 12 мая заявил, что Россия успешно справляется с санкциями. При этом он отметил, что вводимые государствами рестрикции провоцируют глобальный кризис, от чего прежде всего пострадают беднейшие страны мира, которые уже сталкиваются с рисками голода.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022