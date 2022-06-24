Блинкен пообещал, что россияне почувствуют эффект от санкций Запада

Граждане РФ ощутят влияние западных санкций в повседневной жизни. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Санкции уже имеют драматический эффект на экономику РФ и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», — отметил он в беседе с журналистами.

По словам Блинкена, ограничения будут становится все более «кусачими» с течением времени.

Вместе с тем, госсекретарь подчеркнул, что цель санкций состоит не в том, чтобы причинить страдания российскому народу, а в том, чтобы добиться завершения спецоперации в Донбассе.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки США разговаривать с позиции силы повлекут за собой контрмеры. Дипломат отметила, что в последние дни официальная позиция американских властей становится все более противоречивой.

22 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс подтвердил, что CША намерены продолжать давление на Россию до завершения боевых действий на территориях Донбасса и Украины.

Между тем американский лидер Джо Байден признал, что США и Евросоюз были готовы к тому, что антироссийские санкции спровоцируют рост цен в энергетическом секторе. По его словам, он мог бы ничего не предпринимать в ответ на действия России, однако посчитал отсутствие реакции со стороны Вашингтона и Евросоюза «неправильной» стратегией поведения.

Ранее, 16 июня, Прайс заявил, что США не отказываются от стратегии экономического давления на Россию. Он назвал эту методику эффективной.

Президент РФ Владимир Путин 12 мая заявил, что Россия успешно справляется с санкциями. При этом он отметил, что вводимые государствами рестрикции провоцируют глобальный кризис, от чего прежде всего пострадают беднейшие страны мира, которые уже сталкиваются с рисками голода.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

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