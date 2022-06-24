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На Западе заявили о невозможности изолировать Россию от мира

FT: Запад не сможет изолировать Россию от мира, несмотря на обострение кризиса на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Запад не сможет изолировать Россию от всего мира, несмотря на обострение ситуации на Украине. Соответствующее заявление сделал обозреватель Эдвард Люс в своей статье для Financial Times.

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Он отметил, что с начала специальной военной операции США и Евросоюз начали вводить многочисленные антироссийские санкции, однако им не удалось добиться желаемых результатов, поскольку остальные страны не примкнули к американской коалиции.

«Запад — это не весь мир. Удивительно, что приходится озвучивать такие простые истины. Большая часть незападных стран жаждет стратегической автономии», — написал Люс.

Настаивать на том, что существует глобальное единство стран в вопросе противостояния Москве, равноценно самообману, добавил обозреватель.

17 июня газета Die Welt опубликовала материал, автор которого, журналист Кристоф Б. Шлиц, отметил, что Россию на фоне ситуации на Украине поддерживают гораздо больше стран, чем предполагали на Западе. Он уточнил, что политику Запада, нацеленную на международную изоляцию России поддержало всего лишь считаное количество стран: Канада, Япония, Новая Зеландия и Австралия.

В лице Китая, Бразилии, Индии и ЮАР Москву поддерживают четыре страны, которые вместе с РФ производят треть глобального ВВП, добавил Шлиц. Кроме того, неохотно участвует в санкциях против России ближайший союзник Вашингтона — Израиль, а Саудовская Аравия и ОАЭ объявили себя нейтральными.

Двумя днями ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что на фоне антироссийских санкций изолированным оказался сам Запад, а не Россия. Отвечая на вопрос о том, кого же можно действительно сейчас назвать партнерами России, дипломат указала на то, что у РФ сейчас открываются фантастические возможности.

Накануне заместитель министра экономики Украины Тарас Качка отметил устойчивость России к введенным против нее санкциям.

15 июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что санкции Запада против России нанесли ущерб их авторам. Вучич сообщил, что он «не понимает, как это западные государства нанесли противнику урон такой же, как и себе».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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