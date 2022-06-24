Где и во сколько смотреть 20-минутный салют на празднике «Алые паруса»

В пятницу в 22:00 в Санкт-Петербурге начинается главный праздник выпускников — «Алые паруса».

Около 65 тыс. школьников из России и республик Донбасс смогут принять в нем участие. Сначала специально для них состоится большой концерт, на котором выступят популярные артисты.

Изюминкой шоу традиционно станет бриг «Россия», а также салют. Он прогремит около 00:40 в ночь на субботу. Фейерверк ожидается масштабным и захватывающим, продолжительность — 20 минут. За это время выпускники смогут сделать фотографии на память и загадать желания.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.

Зрители Пятого канала увидят праздник в прямом эфире.

В материале «Известий» — секретный маршрут «России» и подробности феерического водно-пиротехнического шоу.