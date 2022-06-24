В ГД спрогнозировали возможную невостребованность доллара из-за политики США

Из-за западной политики востребованность доллара может упасть как в России, так и в других странах. Такое заявление в пятницу, 24 июня, сделал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков во время пленарного заседания Чебоксарского экономического форума.

Он аргументировал свои слова тем, что расчеты переводятся в рубли, а валюту россияне всё равно тратить не могут. При этом отметил, что россияне не могут и покупать продукцию США из-за санкций, также не могут тратить евро, «поскольку нам не продают европейскую продукцию».

На вопрос о возможности падения доллара до шести рублей, Аксаков заявил, что «ничто не вечно на земле».

«Шесть рублей? Может быть, вообще доллар никому не будет нужен из-за такой американской политики. А рубль будет востребован. Мы уже газ продаем за рубли», — сказал он.

Ранее в этот день стало известно, что по итогам текущей недели курс рубля укрепился к доллару и евро. Доллар подешевел до 53,4 рубля, в евро — до 56,07 рубля. Доллар на Мосбирже по итогам рабочей недели упал на 3,01 рубля, евро подешевел на 2,79 рубля.

23 июня министр финансов России Антон Силуанов, комментируя журналистам новую схему расчетов по внешнему валютному долгу РФ​​​​​, рассказал, что способ доведения до инвестора рублевых выплат будет зависеть от того, какой депозитарий осуществляет учет прав на принадлежащие ему еврооблигации.

22 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу РФ. Новый порядок позволяет России временно выплачивать валютный долг в рублях. Такие выплаты будут считаться «исполненными надлежащим образом» вне зависимости от позиции тех, кому они предназначены.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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