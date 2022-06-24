Реклама
Прямой эфир
Мир
Палата представителей США ужесточила контроль над оружием
Мир
Блинкен пообещал, что россияне почувствуют эффект от санкций
Экономика
Минторг США отозвал экспортные привилегии у «Победы», Nordwind и S7
Экономика
Доллар на Мосбирже завершил неделю снижением до 53,4 рубля
Экономика
Хорватия вступит в еврозону 1 января 2023 года
Мир
Страны ЕС выделят €9 млрд Украине
Туризм
В Крыму сняли запрет на купание на пляжах
Общество
В Москве почти 40,6 тыс. человек сделали прививки от клещевого энцефалита
Спорт
Хоккеист Овечкин подписал контракт с футбольным «Динамо» на одну игру
Мир
Шольц призвал прекратить спекуляции по теме поставок по «Северному потоку»
Общество
Доследственная проверка начата в связи со смертью Юрия Шатунова

Умер академик РАН Олег Фаворский

0
Фото: vti.ru
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Академик РАН, автор трудов по теплотехнике энергетических установок Олег Фаворский умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщается 24 июня на сайте Центрального института авиационного моторостроения П.И. Баранова, в котором он работал.

«Руководство института с глубоким прискорбием извещает о кончине 24 июня 2022 года академика РАН, советника генерального директора ЦИАМ по научной работе, выдающегося ученого и конструктора в области авиационных двигателей, энергетики, теплотехники, руководителя научной школы, доктора технических наук, профессора, заслуженного инженера России и почетного авиастроителя Олега Николаевича Фаворского», — говорится в заявлении.

Информации о причине смерти ученого не приводится.

Фаворский родился 27 января 1929 года в Саратове. В 1951 году окончил моторный факультет Московского авиационного института (МАИ). В 1981 году он был избран членом-корреспондентом, в 1990-м — академиком Академии наук СССР.

В 1973–1987 годах работал главным конструктором и генеральным директором московского машиностроительного завода «Союз». Под его руководством и при непосредственном участии было создано пять новых типов авиадвигателей.

Фаворский награжден высшими госнаградами России, опубликовал более 250 научных работ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022