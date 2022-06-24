Умер академик РАН Олег Фаворский

Академик РАН, автор трудов по теплотехнике энергетических установок Олег Фаворский умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщается 24 июня на сайте Центрального института авиационного моторостроения П.И. Баранова, в котором он работал.

«Руководство института с глубоким прискорбием извещает о кончине 24 июня 2022 года академика РАН, советника генерального директора ЦИАМ по научной работе, выдающегося ученого и конструктора в области авиационных двигателей, энергетики, теплотехники, руководителя научной школы, доктора технических наук, профессора, заслуженного инженера России и почетного авиастроителя Олега Николаевича Фаворского», — говорится в заявлении.

Информации о причине смерти ученого не приводится.

Фаворский родился 27 января 1929 года в Саратове. В 1951 году окончил моторный факультет Московского авиационного института (МАИ). В 1981 году он был избран членом-корреспондентом, в 1990-м — академиком Академии наук СССР.

В 1973–1987 годах работал главным конструктором и генеральным директором московского машиностроительного завода «Союз». Под его руководством и при непосредственном участии было создано пять новых типов авиадвигателей.

Фаворский награжден высшими госнаградами России, опубликовал более 250 научных работ.