Украинские военные держат порядка 600 заложников на территории завода «Азот» в Северодонецке. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«В заложниках они (вооруженные формирования Украины) держат порядка 600 гражданских лиц», — сказал он ТАСС.

Союзные силы РФ и ЛНР продолжают зачистку территории завода «Азот» от военных вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, солдаты республики 16 июня зашли на территорию завода.

Ранее, 11 июня, посол республики в РФ Родион Мирошник сообщил, что боевики требуют дать им возможность выхода с территории химкомбината вместе с заложниками и обеспечить коридор для перехода в Лисичанск.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

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