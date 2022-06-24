Аварийные опоры освещения заменят в Мурманске

В Мурманске летом 2022 года заменят аварийные опоры уличного освещения. Сейчас управление дорожного хозяйства ищет подрядчика на проведение работ.

Как сообщает ИА «Би-порт», в закупочной документации отсутствует информация о количестве аварийных светильников, которые необходимо поменять. Но известно, что городские власти готовы заплатить за работы 9,39 млн рублей.

Средства на замену фонарей предусмотрены в бюджете Мурманска на 2022 год. Работы запланированы в рамках программы «Развитие транспортной системы».

Ранее 24 июня сообщалось, что в Петрозаводске (Карелия) стартовала модернизация уличного освещения. К зиме 2022 года обновленное освещение появится в 39 точках разных микрорайонов города.