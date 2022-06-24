Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Число погибших при крушении Ил-76 под Рязанью возросло до пяти
Общество
Названы вакансии для молодежи с зарплатой до 200 тыс. рублей
Экономика
Доллар на Мосбирже завершил неделю снижением до 53,4 рубля
Наука
Ученые предупредили о быстрой мутации оспы обезьян
Экономика
Хорватия вступит в еврозону 1 января 2023 года
Мир
Страны ЕС выделят €9 млрд Украине
Туризм
В Крыму сняли запрет на купание на пляжах
Общество
В Москве почти 40,6 тыс. человек сделали прививки от клещевого энцефалита
Спорт
Хоккеист Овечкин подписал контракт с футбольным «Динамо» на одну игру
Мир
Шольц призвал прекратить спекуляции по теме поставок по «Северному потоку»
Общество
Доследственная проверка начата в связи со смертью Юрия Шатунова
Сюжет:

Блинкен признал успехи России в Донбассе

0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва добилась военных успехов в Донбассе, но это имеет тактическое, а не стратегическое значение. Об этом 24 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Берлине.

Рабочие недели: когда завершится освобождение территории ДНР
Решающую роль в этом может сыграть окружение ВСУ в Горском, Золотом и Лисичанске, считают военные эксперты

«Недавние сообщения о том, что Россия достигла ограниченных военных успехов в восточной части Украины, вызывают беспокойство в Европе и за ее пределами относительно того, в каком направлении развивается ситуация», — подчеркнул глава американской дипломатии.

Как отметил Блинкен, эти успехи далеки от того, чтобы повлиять на исход конфликта.

«Опять же, думаю, мы заостряем внимание на тактическом уровне в ущерб тому, чтобы <...> посмотреть на стратегический уровень», — добавил Блинкен.

Также он отметил, что целью антироссийских санкций является скорейшее завершение специальной военной операции по защите Донбасса. По словам дипломата, растут издержки для России для более быстрого прекращения спецоперации на Украине путем беспрецедентных санкций.

22 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что CША намерены продолжать давление на Россию до завершения спецоперации. По его словам, Вашингтон ожидает обсуждения ситуации на Украине в рамках предстоящих мероприятий в формате G20.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Брюссель знали, что антироссийские санкции спровоцируют рост цен в энергетическом секторе. По его словам, он мог бы не реагировать на действия России на Украине, однако посчитал отсутствие реакции со стороны Вашингтона и Евросоюза на проводимую Москвой спецоперацию «неправильной» стратегией поведения.

16 июня Прайс заявил, что США не отказываются от стратегии санкционного давления на Россию. Он назвал эту тактику эффективной.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями. При этом он отметил, что вводимые государствами рестрикции провоцируют глобальный кризис, от чего прежде всего пострадают беднейшие страны мира, которые уже сталкиваются с рисками голода.

Западные страны начали вводить новые санкции в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022