Блинкен признал успехи России в Донбассе

Москва добилась военных успехов в Донбассе, но это имеет тактическое, а не стратегическое значение. Об этом 24 июня заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Берлине.

«Недавние сообщения о том, что Россия достигла ограниченных военных успехов в восточной части Украины, вызывают беспокойство в Европе и за ее пределами относительно того, в каком направлении развивается ситуация», — подчеркнул глава американской дипломатии.

Как отметил Блинкен, эти успехи далеки от того, чтобы повлиять на исход конфликта.

«Опять же, думаю, мы заостряем внимание на тактическом уровне в ущерб тому, чтобы <...> посмотреть на стратегический уровень», — добавил Блинкен.

Также он отметил, что целью антироссийских санкций является скорейшее завершение специальной военной операции по защите Донбасса. По словам дипломата, растут издержки для России для более быстрого прекращения спецоперации на Украине путем беспрецедентных санкций.

22 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что CША намерены продолжать давление на Россию до завершения спецоперации. По его словам, Вашингтон ожидает обсуждения ситуации на Украине в рамках предстоящих мероприятий в формате G20.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Брюссель знали, что антироссийские санкции спровоцируют рост цен в энергетическом секторе. По его словам, он мог бы не реагировать на действия России на Украине, однако посчитал отсутствие реакции со стороны Вашингтона и Евросоюза на проводимую Москвой спецоперацию «неправильной» стратегией поведения.

16 июня Прайс заявил, что США не отказываются от стратегии санкционного давления на Россию. Он назвал эту тактику эффективной.

12 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия успешно справляется с санкциями. При этом он отметил, что вводимые государствами рестрикции провоцируют глобальный кризис, от чего прежде всего пострадают беднейшие страны мира, которые уже сталкиваются с рисками голода.

Западные страны начали вводить новые санкции в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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