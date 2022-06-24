Захарова оценила предоставление статуса кандидатов в ЕС для Украины и Молдавии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 24 июня заявила, что предоставлением статуса стран — кандидатов ЕС для Украины и Молдавии Евросоюз подтвердил линию на «сдерживание» России и геополитическое освоение СНГ.

«Подобный агрессивный подход Евросоюза заведомо несет в себе потенциал появления новых, более глубоких линий раскола и кризисов в Европе в целом. Ничего общего с реальными потребностями жителей Украины и стран ЕС такая политика Брюсселя не имеет», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата является внутренними европейскими делами, однако выразил надежду, что данная ситуация не приведет к дальнейшему ухудшению отношений между ЕС и Россией.

Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения кандидатами условий, обозначенных Еврокомиссией.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что решение Евросоюза стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». По словам украинского лидера, страна имеет все шансы стать полноправным членом организации. Со своей стороны, президент Молдавии Майя Санду также назвала историческим решение Евросовета предоставить республике статус страны — кандидата на вступление в ЕС.