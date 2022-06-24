Цифровой рентген-аппарат поступил в детскую поликлинику Ивантеевки

В детской поликлинике Ивантеевки (Московская область) начал работать новый цифровой рентгенологический аппарат. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На новой медтехнике будут проводиться плановые и экстренные исследования детскому населению Ивантеевки», — рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

По ее словам, оборудование обладает низкой лучевой нагрузкой и способно выдавать высокое качество снимков. Результаты проведенных исследований пациенты смогут посмотреть на портале госуслуг, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Стоимость аппарата составила более 11 млн рублей. Его приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

21 июня сообщалось, что в Дмитровскую больницу в Московской области поступило новое оборудование для проведения эндоскопических операций. Его закупили по программе модернизации первичного звена здравоохранения.