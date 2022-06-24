РЖД приостановила отправку ряда грузов в Польшу через Белоруссию

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) временно приостановила поставку ряда грузов, следующих транзитом через территорию Белоруссии в Польшу. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил «Известиям» представитель перевозчика.

«Приостановлена погрузка ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу. Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет», — сообщили в РЖД.

При этом в компании не назвали номенклатуры грузов, на которую распространяются ограничения, и причины их введения.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на материалы РЖД, ограничения действуют с 23 июня и до их отмены.

В начале июня министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский анонсировал запрет на приближение к границе с Белоруссией ближе чем на 200 м. Новые меры вступили в силу с 1 июня.

Как он уточнил, с 1 июня перестанет действовать постановление МВД о временном запрете пребывания в 183 населенных пунктах на приграничной территории Подляского и Люблинского воеводств.