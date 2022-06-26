Здоровые обязательства

26 июня — Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. По данным ВОЗ и согласно отечественным исследованиям, знакомство наших детей с сигаретами, алкоголем и психоактивными веществами происходит уже в школе. К ее окончанию многие подростки уже системно курят и употребляют алкоголь. Социологическое исследование «Трезвой России», проведенное в 2019 году, показало, что более 30% школьников пробовали наркотики. Основные побудительные мотивы, как выяснилось — «это модно» или «за компанию» — 66%, «любопытство» — 17% и «проблемы дома» — 17%.

Средний возраст наркозависимых находится в диапазоне 15–19 лет. 20% среди наркоманов — это школьники от 9 до 14 лет; 60% — молодежь от 16 до 24 лет; еще 20% — люди 25–30 лет и старше.

Есть и такая статистика: ГУНК МВД в 2020–2021 годах провело тестирование на употребление наркотиков, в котором приняли участие порядка 6 млн обучающихся. В процессе тестирования была выявлена группа риска, которая составила около 180 тыс. учащихся. А среди них уже выявлено всего 320 фактов, связанных с непосредственным употреблением психоактивных веществ.

По данным МВД, уровень заболеваемости наркоманией сократился в России за последние 5 лет на 16%. Но при этом в два раза выросло число лиц с зависимостью от новых психоактивных веществ. Ежегодно в России от наркотиков погибают более 4 тыс. человек. По другим публичным источникам число жертв наркомании может достигать десятков тысяч человек.

Так же разнятся цифры количества россиян, употребляющих наркотики. В Стратегии антинаркотической политики России на период до 2030 года (2020 г.) упоминаются социологические исследования, которые показывают, что число людей, потребляющих наркотические вещества как регулярно, так и эпизодически, оценивается в 1,9 млн человек, или 1,3% населения. При этом УНП ООН (управление по наркотикам и преступности) оценивает количество наркоманов в России в 5–6 млн человек.

Тем не менее, оставив в стороне механизмы подсчета людей, употребляющих наркотики, скажем, что эта проблема остается достаточно серьезной, чтобы представлять реальную угрозу развитию нации. Не случайно в антинаркотической стратегии завялено, что она является документом «в сфере обеспечения национальной безопасности» государства.

Нет необходимости доказывать связь употребления алкоголя и, тем более наркотиков, с антиобщественным поведением молодых людей. Они все находятся в зоне риска.

А потому одна из самых актуальных задач современного российского общества — найти новые формы пропаганды и внедрения норм здорового образа жизни, выработать новую систему социокультурных общественных и семейных ценностей, в которой здоровье будет одним из основных личностных приоритетов.

Иными словами, сегодня наше общество должно вывести бренд «Здоровье» в модные тренды, а функция государства и бизнеса — сделать его необходимым конкурентным условием успешной жизни.

На наш взгляд, сейчас крайне важно внедрить в общественное, прежде всего, молодежное сознание следующую формулировку: быть здоровым модно, престижно и необходимо. Путь к успеху лежит только через здоровый образ жизни. И это должно стать непреложным правилом современной жизни.

В этой ситуации необходимо отдельно сказать о роли общества и общественных организаций в этом процессе.

Дело в том, что одной из исключительных прерогатив общественного сектора является формирование так называемых надконституционных норм жизни (традиций, привычек, неформальных правил и т.д.). Именно общество через различные свои институты формирует систему приоритетов и ценностей, социально одобряемые или неодобряемые нормы поведения. К огромному сожалению, до недавнего времени у нас в стране социально-одобряемое поведение не вело к здоровью. И лишь в последние годы эта тенденция медленно но верно стала меняться.

В 2023 году Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» исполняется 20 лет. В 67 регионах созданы и работают отделения Лиги. Основная цель нашей работы — это улучшение здоровья граждан России, и к достижению этой цели можно идти разными путями.

С самого начала существования Лиги, приоритетной деятельностью была выбрана сфера формирования здорового образа жизни, и поэтому противодействие курению, потреблению алкоголя и наркотиков изначально стало неотъемлемой частью нашей работы.

Наша принципиальная позиция заключается в том, что здоровье — это область взаимных интересов и взаимной ответственности государства, общества и человека. Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» прямо и недвусмысленно утверждает: «Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья». Это важно. Если человек не готов к ответственности за свое здоровье, бессмысленно призывать к ответственности государство, бизнес или общество.

Автор — вице-президент Лиги здоровья нации, член Общественного совета Роспотребнадзора

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