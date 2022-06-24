Глава Чечни Кадыров заявил, что освобождение Золотого и Горского войдет в военные учебники
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- Глава Чечни Кадыров заявил, что освобождение Золотого и Горского войдет в военные учебники
Операция по взятию украинских населенных пунктов Золотое и Горское войдет в военные учебники. Такое заявление в пятницу, 24 июня, в своем Telegram-канале сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Операция по взятию украинских населенных пунктов Золотое и Горское войдет в военные учебники как самая эффективная спецоперация в плане военной экономики, так как каждый выпущенный российскими военными патрон компенсирован», — считает он.
По его словам, российские подразделения отбили у вооруженных сил Украины (ВСУ) арсенал вооружения: от патронов до противотанковых комплексов Javelin.
Он рассказал, что почти каждый окоп завален гранатами, патронами и другими запасами, которые можно использовать для дальнейшего продвижения российских войск.
Кадыров также показал видеоролик с вооружением, оставленным украинскими националистами в населенном пункте Золотое Луганской Народной Республики (ЛНР).
При этом отметил, что работа по зачистке населенных пунктов от украинских националистов продолжается.
Ранее в пятницу Народная милиция ЛНР сообщила, что города Горское и Золотое находятся полностью под контролем сил ЛНР. Лисичанск взят в оперативное окружение.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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