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Названы вакансии для молодежи с зарплатой до 200 тыс. рублей

Названы самые высокооплачиваемые вакансии для молодежи, не требующие большого опыта работы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ко Дню молодежи сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий и составил рейтинг привлекательных позиций с высокой зарплатой для молодых специалистов. Пресс-релиз поступил 24 июня «Известиям».

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Так, до 200 тыс. рублей может зарабатывать Frontend-разработчик в Москве. Работодатель ждет от сотрудника навыков работы с HTML5, CSS3, Bootstrap, GIT, умения выполнять адаптивную, кроссбраузерную и кроссплатформенную верстку. Соискатель должен уметь работать в команде и быть готовым обсуждать идеи коллег.

От 150 тыс. рублей может получать эксперт по продажам в Нижнем Новгороде. Он будет отвечать за переговоры, заключать договоры, подбирать и показывать клиентам объекты недвижимости. Требования к соискателю стандартные: ответственность, дисциплинированность, умение свободно общаться с людьми. Работодатель проводит обучение в собственном учебном центре.

Лингвисту-переводчику в российской столице готовы платить ежемесячно до 120 тыс. рублей. Сотрудник должен выполнять последовательный устный и письменный перевод в судебных заседаниях с русского на иностранный язык и наоборот. Вакансия позволяет выбирать удобный формат занятости, а также предполагает сдельную оплату труда.

В подмосковной Черноголовке Web-разработчику предлагают от 100 тыс. рублей в месяц. Кандидату необходимо иметь опыт использования Algular, владеть JavaScript, TipeScript, HTML и CSS, знать принципы работы веб-сервисов. Он должен уметь владеть веб-разработкой на JavaScript и участвовать в развитии архитектуры приложения. Вакансия предполагает возможность удаленной работы.

В Иркутске ищут фармацевта-провизора, предлагая зарплату до 100 тыс. рублей. Соискатель должен иметь фармацевтическое образование не ниже среднего и опыт работы в аптеке, владеть 1С. Его обязанностями станут консультации клиентов, реализация лекарственных средств и сопутствующих товаров, осуществление приема, хранения и выкладки товара.

Доход до 90 тыс. рублей доступен менеджеру по рекламе в Ставрополе. Соискатель может иметь неоконченное высшее образование в сфере продаж, маркетинга или рекламы, уметь продавать, знать рынок рекламы и специфику ее размещения, иметь грамотную речь и навыки ведения переговоров.

Столько же может зарабатывать врач-стоматолог в семейной клинике в Твери. Среди требований работодатель указал диплом об образовании, сертификат на осуществление деятельности и трудолюбие.

21 июня стало известно об усилении конкуренции на российском рынке труда. Это стало следствием того, что общее число вакансий за этот период сократилось на 10%, притом что число резюме уменьшилось только на 2%, говорится в исследовании.

Конкуренция за рабочие места усиливается даже на фоне стагнации зарплат. Согласно исследованию, из 28 профессиональных сфер, на которые рекрутеры делят рынок труда, лишь в семи работодатели стали предлагать кандидатам чуть большую зарплату, чем три месяца назад.

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