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Доллар на Мосбирже завершил неделю снижением до 53,4 рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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По итогам недели курс рубля укрепился к доллару и евро. Доллар подешевел до 53,4 рубля, в евро — до 56,07 рубля. Такие данные следуют в пятницу, 24 июня, из динамики торгов на Московской бирже.

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Доллар на Мосбирже по итогам рабочей недели упал на 3,01 рубля, евро подешевел на 2,79 рубля.

22 июня председатель правления «Тинькофф» Станислав Близнюк рассказал, что доллар стремительно превращается в источник риска для вкладчика, но в то же время стало больше доступных альтернатив накоплениям в валюте.

Риск хранения сбережений в долларах, по мнению эксперта, связан с тем, что российские банки не могут проводить долларовые платежи без задействования инфраструктуры американских банков.

Ранее в тот же день эксперты, опрошенные «Известиями», пришли к выводу, что курс российской валюты в ближайшее время может укрепиться, один доллар США будет стоить около 50 рублей.

Так, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин отметил, что найти факторы, которые могли бы спровоцировать ослабление рубля, сейчас крайне затруднительно. По его словам, сильный торговый баланс продолжает формировать избыточное предложение валюты. По прогнозу Шульгина, к концу июня курс может держаться в диапазоне 50–51 рубль за доллар.

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