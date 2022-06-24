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США выступили против досмотра Россией судов Украины

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Фото: РИА Новости/Сергей Поляков
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Вашингтон выступает против того, чтобы Россия досматривала суда Украины. Об этом 24 июня заявил в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам консультаций по вызову продовольствия с Украины Черным морем.

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«По какому праву и на основании какой логики Россия настаивает на досмотре украинских суверенных судов, выходящих из украинских портов и отправляющихся в другие страны? Это не имеет никакого смысла», — сказал глава американской дипломатии.

Как добавил Блинкен, США устраняют непредумышленные последствия своих санкций, для содействия преодоления продовольственного кризиса. Из-под действия санкций исключены продовольствие и удобрения.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс» отметил, что РФ сможет в текущем году поставить на мировые рынки 50 млн т зерна. Также глава государства добавил, что Запад искусственно создает истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия не препятствует его вывозу.

В этот же день страны G7 заявили, что ситуация на Украине ведет к обострению мирового продовольственного кризиса. Главы МИД стран «группы семи» призвали к завершению специальной военной операции и выразили поддержку Киеву, пообещав военную и оборонную помощь.

23 июня глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что проблема вывоза зерновых культур с Украины до сих пор остро актуальна из-за решений генсека ООН Антониу Гутерриша. По его словам, организация игнорирует ежедневные объявления РФ о коридорах безопасности и пытается в первую очередь организовать экспорт украинского зерна, а только потом — российского.

В тот же день российский министр подтвердил, что судам с зерном, идущим до Босфора, гарантирована безопасность. Он заверил, что Россия предлагает пути решения кризиса, однако встречает сопротивление со стороны Украины.

23 июня официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна иностранными судами. Однако для этого требуется контроль на предмет контрабанды вооружений.

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