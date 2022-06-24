Председатель ПСБ Петр Фрадков рассказал о динамике развития банка в Чувашии

Объемы бизнеса банка ПСБ в сфере работы с юридическими лицами в Чувашии стабильно растут, что свидетельствует о позитивном характере развития региона в целом. Об этом рассказал председатель ПСБ Петр Фрадков на пленарном заседании чебоксарского экономического форума «Курс на импортозамещение».

«Мы очень активно работаем с коллегами из правительства республики, а также видим, как поступательно развивается регион из года в год. Мы также наблюдаем это по нашему присутствию в регионе: портфель банка — как по крупным предприятиям, так и по малому и среднему бизнесу — растет на 30% ежегодно, и такая динамика свидетельствует о позитивных перспективах развития всей республики», — сказал Петр Фрадков.

Банкир назвал форум, генеральным партнером которого выступает ПСБ, эффективной площадкой для обсуждения насущных вопросов развития экономики региона и страны в целом и отметил интерес участников обсуждения к поднимаемым на мероприятии вопросам, среди которых были реализация программ технологического суверенитета, готовность банковской системы к санкциям, трансформация бизнеса под новые реалии и другие насущные для бизнеса темы.

В дискуссии также приняли участие глава Чувашской Республики Олег Николаев, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, председатель комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков, аудитор Счетной палаты Российской Федерации Наталья Трунова, директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко, председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, исполнительный директор АО «Корпорация Туризм.РФ» Сергей Краснопёров.