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Томск получит пять новых трамваев по нацпроекту в 2024 году

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Томск в 2024 году получит пять трамваев по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заявка на участие в программе по обновлению подвижного состава общественного транспорта, подготовленная городскими и региональными властями, выиграла в конкурсе Минтранса РФ.

Как сообщает городская мэрия в своем Telegram-канале, новые трамваи предназначены для маршрута № 1. Из федерального бюджета будет оплачено 44% от их стоимости.

«Стоимость нового трамвая высокая, бюджету города такие траты не осилить. Даже 55% стоимости — очень значимая для муниципалитета и региона сумма. Но для Томска поставка новых трамваев необходима», — объяснил и.о. мэра Михаил Ратнер.

На сегодняшний день износ городского электротранспорта составляет 95%. В замене нуждаются 105 из 111 единиц техники, пишет РИА «Томск».

Между тем в Томске продолжается ремонт трамвайных путей. В 2021–2022 годах в горбюджете заложили 82,5 млн рублей на обновление рельсов на участке проспект Фрунзе – проспект Комсомольский – улица Лебедева – улица Степана Разина.

23 июня сообщалось, что Оренбург вошел в число 21 городской агломерации, где планируется обновить парк общественного транспорта. В ближайшие два года столица региона получит 62 новых автобуса.

Всего в Минтранс РФ поступили заявки от 44 регионов. На покупку 1161 автобуса из федерального бюджета направят около 10 млрд рублей.

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