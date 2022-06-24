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В Госдуме оценили идею призыва инвалидов на военную службу на Украине

Депутат Чепа объяснил, зачем на Украине предложили призывать на службу инвалидов
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Фото: Global Look Press/Rick Mave
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пятницу, 24 июня, в беседе с «Известиями» прокомментировал инициативу Верховной рады о возможности призыва на военную службу инвалидов.

Союзные войска пошли в наступление под Лисичанском. Онлайн спецоперации на Украине 24 июня
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«[на Украине] есть естественная проблема — не хватает в украинской армии солдат, пушечного мяса. Большое количество дезертиров, люди уезжают за границу. <…> Тех, у кого нет денег, ловят на улице и заставляют идти воевать. Вот теперь инвалидов [могут призывать]», — указал он.

Помимо этого, российский парламентарий отметил, что на Украине также обсуждается возможность призыва женщин на военную службу.

Ранее в этот день на сайте Верховной рады был опубликован законопроект, согласно которому допускается призыв инвалидов на военную службу.

Как отмечается в документе, люди с ограниченными возможностями здоровья могут быть призваны с их согласия. Военную службу они смогут проходить на границах области, в которой зарегистрированы или проживают, отмечается в проекте закона.

22 июня в раду поступил законопроект, запрещающий мужчинам призывного возраста выезжать за границу на время действия военного положения. Предполагается, что круг лиц, которым будет сделано исключения, будет определяться законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

За день до этого Министерство обороны России сообщило о принудительной мобилизации в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции, задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.

14 июня власти Украины заявили о «сотнях тысяч» мобилизованных. Министр обороны страны Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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