Врач рассказала о влиянии влюбленности на организм

Врач-косметолог, врач-дерматолог клиники «СМ-Косметология» Ольга Андриянова рассказала «Известиям» о том, как влюбленность влияет на организм.

По словам врача, когда человек влюблен, в его организме происходит ряд изменений, которые отражаются не только на его самочувствии, но и на внешности. Влюбленность — это в первую очередь гормональный процесс, который проявляется физическим влечением, снижением аппетита, блеском в глазах и потребностью в проявлении повышенного внимания и заботы, отметила Андриянова.

«Блеск в глазах у влюбленного появляется из-за повышенной выработки гормонов норадреналина и допамина. На снижение аппетита влияет гормон энкефалин, который моделирует работу желудочно-кишечного тракта. Аппетит может на некоторое время пропасть, как и состояние стресса. Влюбленным проще справляться со стрессом из-за гормона энкефалина, который оказывают влияние на процессы торможения и возбуждения нервной системы», — добавила специалист.

Чувство эйфории у влюбленного человека появляется из-за повышенной выработкой эндорфинов. Организм использует эти гормоны в качестве натурального обезболивающего, его действие притупляет неприятные ощущения и усиливает чувство счастья, радости и наслаждения.

«У влюбленных женщин значительно повышается сексуальность за счет выработки гормона тестостерона. Такие гормональные изменения имеют кратковременный эффект, но в сочетании с другими гормонами под влиянием тестостерона женщина ощущает себя более привлекательной и женственной», — рассказала Андриянова.

У мужчин, в свою очередь, во время влюбленности значительно возрастает уровень окситоцина — гормона привязанности и эмпатии, из-за чего они становятся более заботливыми.

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