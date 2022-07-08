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Врач рассказала о влиянии влюбленности на организм

Врач Андриянова: влюбленные люди проще справляются со стрессом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Врач-косметолог, врач-дерматолог клиники «СМ-Косметология» Ольга Андриянова рассказала «Известиям» о том, как влюбленность влияет на организм.

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По словам врача, когда человек влюблен, в его организме происходит ряд изменений, которые отражаются не только на его самочувствии, но и на внешности. Влюбленность — это в первую очередь гормональный процесс, который проявляется физическим влечением, снижением аппетита, блеском в глазах и потребностью в проявлении повышенного внимания и заботы, отметила Андриянова.

«Блеск в глазах у влюбленного появляется из-за повышенной выработки гормонов норадреналина и допамина. На снижение аппетита влияет гормон энкефалин, который моделирует работу желудочно-кишечного тракта. Аппетит может на некоторое время пропасть, как и состояние стресса. Влюбленным проще справляться со стрессом из-за гормона энкефалина, который оказывают влияние на процессы торможения и возбуждения нервной системы», — добавила специалист.

Чувство эйфории у влюбленного человека появляется из-за повышенной выработкой эндорфинов. Организм использует эти гормоны в качестве натурального обезболивающего, его действие притупляет неприятные ощущения и усиливает чувство счастья, радости и наслаждения.

«У влюбленных женщин значительно повышается сексуальность за счет выработки гормона тестостерона. Такие гормональные изменения имеют кратковременный эффект, но в сочетании с другими гормонами под влиянием тестостерона женщина ощущает себя более привлекательной и женственной», — рассказала Андриянова.

У мужчин, в свою очередь, во время влюбленности значительно возрастает уровень окситоцина — гормона привязанности и эмпатии, из-за чего они становятся более заботливыми.

14 февраля врач-эндокринолог Екатерина Шереметьева рассказала, что ощущение «бабочек в животе» является реакцией нервной системы на повышение количества гормонов радости.

В октябре 2021 года немецкое издание Freudin опубликовало научную точку зрения о том, что больше всего привлекает мужчин во внешности женщин. По данным ученых, мужчинам больше нравится женская фигура «песочные часы». Кроме того, как отмечает издание, длинные руки тоже считаются одной из привлекательных черт.

Также ученые заявили, что мужчин привлекают блестящие, сильные волосы у женщин. Как оказалось, длина и цвет особого значения не имеют. Участники исследования определили густые волосы как признак здоровья.

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