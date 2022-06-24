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Военкор «Известий» показал подготовку оружия к нанесению удара по позициям ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушин 24 июня показал, как российские военные готовят самоходные артиллерийские установки (САУ) «Малка» к нанесению удара по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как передает военкор, команда засекла огневую точку украинской артиллерии, после чего подготовила оружие и нанесла по ним удар.

Трушин отметил, эти установки способны бить на 40 км, вес снаряда составляет 110 кг.

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По его словам, боевики уже привыкли к громким выстрелам, некоторые даже не закрывают уши.

На кадрах также видно, как командир отдельной гвардейской артиллерийской бригады особого назначения «Кальмиус» с позывным «Стив» пишет на снаряде фразу «За свободу! За Донбасс! За пацанов!».

«Дороже свободы и Родины нет ничего. Где родился, там и пригодился. А за моих пацанов, которых я хоронил с 2014 года и по настоящее время, которые гибнут из-за артиллерийских обстрелов, мы будем мстить до последней капли крови. Победа будет за нами. Донбасс никто не поставит на колени», — заявил он.

Ранее, 21 июня, военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин показал работу «Градов» по позициям ВСУ. Он также сообщил, что одновременно сослуживцы наводчиков наблюдают за небом, так как в последнее время участились полеты коптеров, следящих за территорией.

20 июня Сафиулин показал работу российской авиации по украинским позициям. По словам журналиста, за каждый прилет украинские боевики получат по снаряду. Если ранее российские военные ждали темного времени суток для нанесения ответного удара, то теперь вылет авиации проходит и днем, подчеркнул он.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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