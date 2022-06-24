Около 83 тыс. жителей ЛНР подали заявления на получение пенсии

Почти 83 тыс. жителей освобожденных районов Луганской Народной Республики подали заявления в органы Пенсионного фонда республики на получение пенсии. Об этом 24 июня сообщила пресс-служба министерства труда и социальной политики ЛНР, отмечает «Луганскинформцентр».

«По вопросам возобновления и назначения пенсионных выплат специалистами территориальных управлений Пенсионного фонда ЛНР за неделю принято 1711 заявлений, всего — 82 920 заявлений», — отметили в фонде.

Для консультаций и методической помощи гражданам для выплат пенсий специалисты ПФ ЛНР провели выездные приемы. Проведены консультации в Сватово, Новопскове и Новоайдаре.

Также сотрудники районных управлений труда и социальной защиты населения приняли от жителей освобожденных районов республики 8,7 тыс. заявлений по вопросам возобновления и назначения социальных пособий.

9 июня российский Промсвязьбанк (ПСБ) начал работу в Донецкой и Луганской народных республиках. ПСБ в ЛНР начнет выдачу карт «Мир» и обеспечит беспрепятственный перевод денежных средств из республики в Россию.

18 мая в Мелитиполе Запорожской области открылось первое отделение российского банка. Тогда сообщалось, что пока отделение работает только с госучреждениями и юрлицами. При этом отмечалось, что банковские операции будут доступны в скором времени и населению. Люди смогут получать зарплату, пенсию и рассчитываться в магазинах. Отделений у нового банка будет несколько, и это создаст новые рабочие места.

В тот же день местные жители Мелитиполя рассказали корреспонденту «Известий», что Украина заблокировала зарплатные карты работникам детского сада в городе.

4 мая ПСБ открыл первое отделение в Крыму — в Севастополе.

В марте президент России Владимир Путин поручил Промсвязьбанку до 1 октября открыть свои филиалы в Крыму и Севастополе.