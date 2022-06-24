Еще два очага заболевания бешенством выявили в Саратовской области
В Саратовской области обнаружены новые очаги заболевания бешенством животных. На территориях введен карантин, соответствующее постановление подписано врио губернатора Романом Бусаргиным.
С 22 июня в селе Васильевка Марксовского района установлен карантин. Причиной стал барсук, павший от бешенства на территории личного подсобного хозяйства по улице Колхозная, 1.
Второй случай бешенства выявлен в городе Ртищево. Из-за умершей собаки установлен карантин в радиусе 500 м вокруг дома 5/1 по улице Рябиновая, пишет ИА «Взгляд-инфо».
В очагах заболевания проведут вакцинацию домашних животных, а также подворовый обход с целью выявления зараженных особей.
В конце мая в селе Новочеремшанск в Ульяновской области бешеная собака напала на шесть человек. На территории населенного пункта ввели карантин и начали мероприятия по ликвидации очага болезни.