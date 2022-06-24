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В Совфеде заявили о потере имиджа Германией в случае национализации части СП-2

Сенатор Цеков: национализация части «Северного потока – 2» будет стоить Германии ее имиджа
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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Национализация части газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) будет стоить Германии ее имиджа надежного партнера. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от республики Сергей Цеков.

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«Это Spiegel сообщил, как там будет на самом деле — это другой вопрос. Но если вдруг это произойдет, то это станет для Германии потерей лица, ее имиджа. Она будет выглядеть как очень ненадежный партнер не только в этом случае, но и во многих других», — указал он.

Сенатор также добавил, что Евросоюз и США своими санкциями подорвали общепринятые международные отношения в экономической сфере.

Ранее в этот день немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило о том, что минфин Германии хочет национализировать проложенную в ФРГ часть «Северного потока – 2». Указывалось, что трубы, ведущие с суши на море, можно было бы соединить с мобильным терминалом СПГ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя соответствующую публикацию, что российские юристы дадут правовую оценку, если ФРГ предпримет конкретные действия, направленные на национализацию части «Северного потока – 2», пока же это гипотетические рассуждения.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с «Известиями» указал на то, что национализация Германией части СП-2 приведет к «немыслимым последствиям» для всей международной конструкции.

Газопровод «Северный поток – 2» построен для транспортировки природного газа в России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за санкций стран Запада, введенных в отношении России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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