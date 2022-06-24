Сын экс-премьера Дагестана получил 13 лет строгого режима за убийство студентки МГИМО

Муртазали Меджидов, сын бывшего премьера Дагестана Мухтара Меджидова, осужден на 13 лет лишения свободы за убийство студентки МГИМО из Казахстана. Приговор вынес Измайловский суд Москвы.

«Измайловским районным судом г. Москвы, на основании единодушного вердикта коллегии присяжных заседателей, 24 июня 2022 года Меджидов Муртузали признан виновным в совершении убийства студентки МГИМО Байсафа Томирис», — сообщили в пресс-службе суда.

Меджидов будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Погибшая Томирис Байсафа приехала в Москву из Казахстана. Она поступила в МГИМО на факультет международных экономических отношений. Инцидент произошел в начале апреля 2018 года. Предполагалось, что Меджидов избил девушку, а затем вытолкнул ее из окна четвертого этажа. 3 мая того же года Байсафа скончалась в НИИ имени Склифосовского.

Сначала гибель девушки расследовали по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), но затем дело переквалифицировали на ст. 105 УК РФ («Убийство»). 29 июня 2020 года сын бывшего главы правительства Дагестана был арестован решением Басманного суда Москвы по делу об убийстве.

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