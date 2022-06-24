В РЖД приостановили отправку части грузов в Польшу через Белоруссию

Компания Российские железные дороги (РЖД) приостановила поставку ряда грузов, следующих транзитом через территорию Белоруссии в Польшу. Об этом сообщил «Известиям» представитель перевозчика в пятницу, 24 июня.

«Приостановлена погрузка ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу. Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идет», — сообщили в компании.



В РЖД не назвали номенклатуры грузов, на которую распространяются ограничения и причины их введения.



Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы РЖД, ограничения действуют с 23 июня и до отмены.

В начале июня министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский анонсировал запрет на приближение к границе с Белоруссией ближе чем на 200 м. Ограничение начнет действовать с 1 июля.