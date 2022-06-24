Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией

Страны Евросоюза (ЕС) вместе с НАТО объединяются для войны с Россией. Об этом в пятницу, 24 июня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Когда начиналась Вторая мировая война, ведь (лидер третьего рейха Адольф. — Ред.) Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза. Сейчас также, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету — войны с Российской Федерацией», — сказал он.

Лавров добавил, что Москва будет следить за тем, какие шаги предпримет Брюссель, а также Киев и Кишинев после предоставления им статуса кандидата на вступление в ЕС.

Кроме того, дипломат заключил, что ЕС превратился в антироссийский союз, требуя подключаться к решениям против Москвы. По его словам, сами руководители ЕС заявляют имеющим статус кандидата и желающим приобрести такой статус, что у них нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе все меры в отношении РФ.

23 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата не будет иметь никаких практических последствий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата является внутренними европейскими делами.

22 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что главными критериями на вступление в ЕС стали русофобия и антироссийская присяга. В тот же день она заявила, что процесс предоставления Молдавии и Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз похож на махинацию. По ее словам, решения, которые предпринимаются западным сообществом, больше похожи не на продуманные шаги, а на комбинации разрушительно-провокативного характера.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении стране статуса кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Киев передал в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.