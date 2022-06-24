Дело возбудили по факту смертельного наезда авто на женщину в Татарстане
В Альметьевске (Татарстан) возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда автомобиля на женщину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
Авария произошла ночью 23 июня на улице Заречная. Следствие полагает, что 37-летний водитель Audi Q7 превысил скорость, в результате чего сбил 44-летнюю женщину и ее девятилетнюю дочь.
От полученных травм мама девочки скончалась на месте. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение с различными травмами, пишет InKazan.ru.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения с повлекшее по неосторожности смерть человека).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование продолжается.
Ранее в июне в Иркутской области водитель Toyota Corona Premio врезался в ограждение, а затем столкнулся со стоящим экскаватором. Погиб человек, еще двое получили серьезные травмы. Следователи возбудили уголовное дело.