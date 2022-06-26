Прощание с Юрием Шатуновым пройдет в зале Троекуровского кладбища 26 июня

Прощание с бывшим солистом поп-группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым пройдет в воскресенье, 26 июня, в здании Прощального зала Троекуровского кладбища в Москве.

Церемония пройдет с 10:00 до 15:00 мск.

По данным источника, родные певца приняли решение кремировать тело певца. Захоронение урны планируется провести 28 июня на Троекуровском кладбище.

Российский музыкант скончался 22 июня. Он находился в Подмосковье, когда почувствовал недомогание. Шатунова доставили в больницу под Домодедово, однако ему стало только хуже. В результате врачи были вынуждены вызвать реанимационную бригаду.

Певца привезли в Домодедовскую больницу, однако медики не успели спасти Шатунова: в приемном отделении у него остановилось сердце. При этом директор музыканта заявил, что, прежде чем везти Шатунова в больницу, его друзья попытались вызвать скорую помощь, однако она отказалась ехать. Вместе с тем Московская областная станция скорой медицинской помощи опровергла это заявление.

По некоторым данным, в отношении врачей, которые не смогли спасти жизнь музыканта, начата доследственная проверка по подозрению в преступной халатности.

23 июня были опубликованы кадры последних минут жизни артиста.

Шатунов прославился своей деятельностью в рамках музыкальной группы «Ласковый май». В числе главных хитов группы такие песни, как «Белые розы», «Лето», «Седая ночь».