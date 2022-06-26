Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Литвы решил не идти на уступки России по транзиту в Калининград
Мир
Пушков рассказал о намерении Запада «измотать» Россию санкциями
Мир
В Швейцарии призвали ЕС к переговорам с РФ по газу и миру на Украине
Мир
Китай заявил о готовности вернуть Тайвань военными методами
Мир
Британия согласилась предоставить Киеву кредитные гарантии на $525 млн
Мир
ВОЗ не сочла вспышку оспы обезьян ЧС мирового масштаба
Мир
В Молдавии сняли запрет на экспорт муки и пшеницы
Мир
Посол ЛНР рассказал об удержании сотен мирных жителей на заводе «Азот»
Мир
На Украине повреждены или уничтожены 152 объекта ЮНЕСКО
Мир
Премьер Бельгии предупредил о влиянии топливного кризиса в ФРГ на ЕС
Мир
Коммунальные службы Мелитополя приступили к обустройству города

Прощание с Юрием Шатуновым пройдет в зале Троекуровского кладбища 26 июня

0
Фото: shatunov.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прощание с бывшим солистом поп-группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым пройдет в воскресенье, 26 июня, в здании Прощального зала Троекуровского кладбища в Москве.

Каким он парнем был: Россия оплакивает Юрия Шатунова
Певец завоевал популярность в составе группы «Ласковый май»

Церемония пройдет с 10:00 до 15:00 мск.

По данным источника, родные певца приняли решение кремировать тело певца. Захоронение урны планируется провести 28 июня на Троекуровском кладбище.

Российский музыкант скончался 22 июня. Он находился в Подмосковье, когда почувствовал недомогание. Шатунова доставили в больницу под Домодедово, однако ему стало только хуже. В результате врачи были вынуждены вызвать реанимационную бригаду.

Певца привезли в Домодедовскую больницу, однако медики не успели спасти Шатунова: в приемном отделении у него остановилось сердце. При этом директор музыканта заявил, что, прежде чем везти Шатунова в больницу, его друзья попытались вызвать скорую помощь, однако она отказалась ехать. Вместе с тем Московская областная станция скорой медицинской помощи опровергла это заявление.

По некоторым данным, в отношении врачей, которые не смогли спасти жизнь музыканта, начата доследственная проверка по подозрению в преступной халатности.

23 июня были опубликованы кадры последних минут жизни артиста.

Шатунов прославился своей деятельностью в рамках музыкальной группы «Ласковый май». В числе главных хитов группы такие песни, как «Белые розы», «Лето», «Седая ночь».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022