Кадыров показал кадры с захваченным в Золотом вооружением ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видеоролик с вооружением, оставленным украинскими националистам в населенном пункте Золотое Луганской Народной Республики (ЛНР). Кадры опубликованы 24 июня в Telegram-канале главы республики.

По его словам, российские подразделения отбили у Вооруженных сил Украины (ВСУ) арсенал вооружения, от патронов до противотанковых комплексов Javelin.

Операция по взятию украинских населенных пунктов Золотое и Горское войдет в военные учебники как самая эффективная спецоперация в плане военной экономики, подчеркнул Кадыров, так как каждый выпущенный российскими военными патрон компенсирован.

«Практически каждый окоп завален гранатами, патронами и другими запасами, которые можно смело использовать для дальнейшего продвижения наших войск», — заявил Кадыров.

Он добавил, что работа по зачистке населенных пунктов от украинских националистов продолжается.

Ранее в пятницу Народная милиция ЛНР сообщила, что города Горское и Золотое находятся полностью под контролем сил ЛНР. Лисичанск взят в оперативное окружение.

Также силы ЛНР подняли флаг РФ и республики у администрации Горского, у администрации водрузили знамя батальона теробороны «Призрак».

23 июня военкор телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин сообщил, что при отступлении из Золотого ВСУ заминировали мост. Он также сообщил, что в Золотом тяжелая гуманитарная ситуация — у местных жителей нет электричества, воды и продовольствия.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».