Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их приложения

Сбербанк России начнет снимать комиссию с клиентов за переводы средств с их карт через приложения и сайты сторонних банков. Нововведение начнет работать с 1 июля, 24 июня говорится на сайте кредитно-финансовой организации.

Комиссия будет сниматься в валюте счета. Если счет в рублях, комиссия будет 1,25% — минимум 30 рублей при максимуме в 150 рублей. А если счет открыт в иностранной валюте, то сумма операции будет пересчитана по курсу банка в валюту счета. Сумма комиссии будет рассчитываться в размере 1,25% — минимум $1/€1 , максимум $3/€3.

«Вы можете пополнять карты других банков переводами с карты Сбербанка не только в «Сбербанк Онлайн», но и в приложениях или на сайтах этих банков», — отметили в банке.

Уточняется, что комиссия вводится именно для таких переводов, проводимых через приложения и сайты других финансовых организаций.

Как напомнили в «Сбере», клиенты могут переводить бесплатно до 50 тыс. рублей в месяц другим клиентам банка через приложение. Также кредитное учреждение разрешает переводить до 100 тыс. рублей клиентам других банков через систему быстрых платежей.

9 июня «Тинькофф» сделал платным обслуживание валютных счетов. С 23 июня комиссия составляет 1% от остатка на счете при балансе свыше 10 тыс. условных единиц. Банк объяснил такое решение ненадежностью зарубежных партнеров.

Первоначально минимальная сумма, с которой берется комиссия, составляла 1 тыс. у. е. Она была повышена 16 июня, после того как Банк России заявил, что проверит сообщения о комиссии за обслуживание счетов в валюте.

Райффайзенбанк 7 июня сообщил о введении с 30 июня комиссии в 0,2% в месяц за хранение средств на валютных счетах. По информации пресс-службы кредитной организации, мера принимается для более эффективного управления деньгами в иностранной валюте.

21 июня стало известно, что Минэкономразвитие подготовило законопроект, согласно которому российские банки смогут применять отрицательные ставки по валютным депозитам для юридических лиц.