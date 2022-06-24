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Политолог оценил слова Моравецкого о решении ЕС выделить Украине €9 млрд

Политолог Дудчак оценил слова Моравецкого о решении ЕС выделить Украине €9 млрд
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Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON
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Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал в пятницу, 24 июня, заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что страны Евросоюза решили выделить Украине €9 млрд.

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По словам политолога, такие решения о выделении средств со стороны ЕС не являются «бескорыстными».

«Украине, понятное дело, не расплатиться, но Западу выгодно, чтобы конфликт продолжался как можно дольше», — добавил Дудчак в беседе с RT.

Эксперт добавил, что Моравецкий может преследовать свои цели, делая такое заявление, — для него это политический пиар.

Ранее в этот день Моравецкий заявил после окончания саммита ЕС в Брюсселе, что Евросоюз решил выделить Украине финансовую помощь в размере €9 млрд. По словам политика, на Украине нечем платить медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам, а эти люди должны на что-то жить.

Накануне стало известно, что Вашингтон отправит Киеву очередную военную помощь на $450 млн, сообщает телеканал «Звезда». Как рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби с начала военной специальной операции Украине поставлена помощь, общая сумма которой на данный момент составляет около $6,1 млрд.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужна ежемесячная финансовая помощь в размере $5 млрд, так как половина украинской экономики в настоящее время не работает. По его словам, ни одна страна без финансовой помощи в такой ситуации не справится.

14 июня в Верховную раду Украины внесли проект обращения к Зеленскому и кабмину с предложением списать внешний государственный долг. По данным минфина страны, внешний долг страны составляет $56,83 млрд. До конца текущего года Киев должен погасить более $3,3 млрд из общей суммы.

12 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о плачевной экономической ситуации. Он призвал мировое сообщество помочь уменьшить дефицит госбюджета.

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