Подведены первые итоги Московской недели моды

Более 70 российских дизайнеров представили свои коллекции на крупнейших площадках Московской недели моды — в парке «Зарядье» и на ВДНХ — с 20 по 23 июня. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Московская неделя моды объединила специалистов fashion-индустрии со всей России. Для них это не просто возможность презентовать свои работы, но и найти новых клиентов и бизнес-партнеров. В парке «Зарядье» и на ВДНХ коллекции уже представили 72 дизайнера из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Твери, Нальчика и других городов» — сообщила вице-мэр.

По ее словам, за четыре дня только эти две площадки посетили больше 100 тыс. человек.

Показы также проходят на Тверской площади и площади Революции. При этом одним из самых посещаемых стал показ российских брендов одежды в ГУМе 20 июня. В нем участвовали более 100 моделей, которые прошлись по подиуму в нарядах от 18 дизайнеров. Другим популярным мероприятием стала презентация работ студентов РГУ имени Косыгина на Тверской площади: созданные ими костюмы и платья напоминали одежду для кукол.

В столице работают открытые маркеты, где представлены коллекции свыше 200 российских брендов. В «Зарядье» есть два таких пространства, еще три находятся на Тверском бульваре, Тверской площади и в торговой галерее Seasons. А в Гостином Дворе расположился профессиональный шоурум с вещами от 130 брендов. Здесь байеры знакомятся с предложениями дизайнеров и подбирают одежду, которая затем появится в онлайн- и офлайн-магазинах.

Московская неделя моды, которую организовал Фонд моды при поддержке правительства столицы, проходит с 20 по 26 июня. На участие в ней поступило около 900 заявок из 79 городов России. В рамках деловой программы представители fashion-индустрии участвуют в паблик-токах, проводят лекции и обсуждают важные для развития отрасли вопросы.

Помимо показов в выходные москвичей и туристов ждут мастер-классы, концерты, лекции, спортивные мероприятия. В частности, 25 июня на ВДНХ состоится семейный фестиваль детской моды и стиля и пройдет забег Fashion Tech Run, участники которого смогут протестировать технологические гаджеты для спорта. Здесь же до конца недели открыта интерактивная выставка новейших технологий из мира моды Tech in Fashion.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.