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Офис российского банка в Запорожской области откроют в ближайшее время

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Первый офис Промсвязьбанка откроется в Мелитополе в ближайшее время. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области.

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«В ближайшее время откроет первый офис в Мелитополе ПСБ, который будет ориентирован на работу как с физическими, так и с юридическими лицами», — сообщили ТАСС в администрации.

Отмечается, что в настоящее время на территории региона присутствует только южноосетинский Международный расчетный банк, и пока он работает лишь с юридическими лицами. Российский банк будет предоставлять услуги как юридическим, так и физическим лицам.

В этот же день сообщалось, что жители освобожденных в ходе спецоперации регионов Украины постепенно переходят на соблюдение ПДД Российской Федерации.

Ранее, 23 июня, член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что освобожденные территории Запорожья не должны оставаться за пределами государственных границ РФ. По его мнению, южные регионы нынешней Украины — это исторически русские земли.

По данным на 21 июня более 3 тыс. жителей Запорожской области подали заявления на получение гражданства РФ, а еще 7 тыс. с лишним записались на прием. Количество пунктов приема документов планируется увеличить.

В мае стало известно, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По словам Рогова, в планах — создать в составе РФ полноценный субъект Запорожскую республику. Он отметил, что население Запорожья «абсолютно русское по ментальности».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент России 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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