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Путешествующий на самокате экстремал добрался до Тюмени

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К Тюмени приближается Денис Бритвин, бывший курьер из Санкт-Петербурга, который решил доехать до Владивостока на самокате. Сегодня, 24 июня, он был в пути почти 10 часов и проехал порядка 80 км.

Как пишет «Наш город», ранее Бритвин побывал в Екатеринбурге. В пути он почти два месяца. Стартовал путешественник 25 апреля.

Бритвин признался, что главной проблемой для него стали постоянно ломающиеся самокаты. Ему уже пришлось сменить пять транспортных средств, а заодно и обновить ботинки.

По предварительным прогнозам, до Владивостока Бритвин доберется через полгода.

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