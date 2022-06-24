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Путин: Россия поставит на мировые рынки 50 млн т зерна

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В России ожидается хороший урожай зерна, страна способна поставить на мировые рынки 50 млн т. Об этом 24 июня заявил президент РФ Владимир Путин.

«Урожай у нас намечается хорошим. Бог даст — у нас всё будет нормально, и мы от 37 млн т, которые в этом году на мировой рынок поставляем, скорее всего, сможем поставить на мировые рынки 50 млн т зерна», — сказал он в ходе выступления на саммите БРИКС.

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Глава государства также отметил, что Запад искусственно создает истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна.

«Искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, украинского зерна через черноморские порты», — указал российский лидер, добавив, что как по оценкам РФ, так и расчетам США «это примерно 5–6 млн т пшеницы плюс 7 млн т кукурузы», что «тоже кое-что, но глобально, конечно, это никаких проблем на мировом рынке зерна не решает».

«Я уже публично много раз заявлял и хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию», — подчеркнул Путин.

Он уточнил, что у России «есть соответствующее понимание с представителями секретариата ООН, но не хватает по-прежнему одного: конструктивного подхода со стороны киевских властей сегодняшних».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что проблема вывоза зерновых культур с Украины до сих пор актуальна из-за решений генсека ООН Антониу Гутерриша. По его словам, организация игнорирует ежедневные объявления РФ о коридорах безопасности и пытается в первую очередь организовать экспорт украинского зерна, а только потом — российского.

В тот же день российский министр подтвердил, что судам с зерном, идущим до Босфора, гарантирована безопасность. Он заверил, что Россия предлагает пути решения кризиса, однако встречает сопротивление со стороны Украины.

Также 23 июня официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна иностранными судами. Однако для этого требуется контроль на предмет контрабанды вооружений.

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